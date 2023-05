Mkhitaryan | Inzaghi punta al recupero | duplice importanza

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Henrikhcorre veloce per recuperare in vista della finale di UEFA Champions League del 10 giugno a Istanbul contro il Manchester City (vedi articolo). Per Simoneriuscire a recuperare il suo asso nella manica ha una. VERSO IL– Dopo l’infortunio muscolare che lo ha costretto ai box dal derby di ritorno in Champions League contro il Milan, l’unico pensiero di Henrikhè quello di recuperare in tempo per la finale del 10 giugno a Istanbul contro il Manchester City. La sua presenza avrebbe unaper l’Inter e per il tecnico Simone. La prima è di carattere puramente tecnico, visto che il centrocampista armeno è quasi sempre sceso in campo da titolare, ...