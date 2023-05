Minoranze linguistiche | in G U i criteri per la ripartizione dei Fondi Pubblicato l' Avviso per la presentazione dei relativi Progetti

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Print this article Font size - 16 + È statosulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2023 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ... affariregionali@pec.governo.it , ...

482, in materia di tutela dellestoriche, per il triennio 2023 - 2025 ". Il Decreto stabilisce che gli stanziamenti relativi agli esercizi finanziari 2023 - 2025, previsti ...Esistono vari aspetti da valutare : l'isolamento geografico; la presenza dio culturali; le tradizioni locali e la specificità del contesto socio - economico. Come sempre, ...Tra gli enti che usufruiranno del servizio anche la Provincia con due giovani sul progetto: "Le memorie dell'uomo" sulla valorizzazione dellee delle culture locali. Il ...

Minoranze linguistiche: in G.U. i criteri per la ripartizione dei “Fondi ... Entilocali-online

Dopo lo smantellamento della Sanità un altra beffa si sta compiendo a danno del Nuorese. Si tratta del diritto all’istruzione, ieri l’amministratore straordinario della Provincia di Nuoro Costantino T ...Dopo lo smantellamento della Sanità un altra beffa si sta compiendo a danno del Nuorese. Si tratta del diritto all’istruzione, ieri l’amministratore straordinario della Provincia di Nuoro Costantino T ...