Milik-Juve | è finita | destinazione surreale in Serie A

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Lantus ha diverse finestre aperte una volta conclusa l’attuale stagione. Focus anche sull’attacco dove Arkadiuszè in prestito con diritto di riscatto. Il polacco piace ad un’altra big … L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

...tra Di Maria e lanon è mai sbocciato, con la dirigenza della Continassa che in attesa del nuovo Ds (Giuntoli) potrebbe rivoluzionare il proprio reparto offensivo. Anche Vlahovic, Kean e...ha appena compiuto 29 anni e le condizioni per tentare un assalto sono irripetibili. Lanon lo riscatterà o almeno così raccontano a Torino. Le ultime scelte di Allegri, Kean titolare ...Seguono con percentuali a scendere(riscatto in bilico, anche se si è dimostrato funzionale ...con un giovano importante (Carnesecchi su tutti) da prendere e fargli apprendere la dimensione...

Milik Juve, clamoroso... CorSport: «Niente riscatto, lo prende Sarri» Juventus News 24

Juventus tra campo, mercato e infermeria: i 5 segnali di Allegri verso l’Udinese, a quattro giorni dall’ultima partita di campionato Countdown in casa Juventus verso quella che sarà l’ultima vetrina d ...La Juventus è pronta a ripartire senza Angel Di Maria nella prossima stagione.