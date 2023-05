Milano | ritrovo di pregiudicati | sospesa licenza a un bar di Bareggio

(Di mercoledì 31 maggio 2023), 31 mag. (Adnkronos) - Il questore diGiuseppe Petronzi, nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla Polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalità ha decretato la sospensione dellaper 10 giorni per la conduzione del Bar del Corso di, nell'hinterland milanese. I carabinieri della stazione dihanno notificato la sospensione in quanto, a seguito di diversi controlli effettuati tra la fine di gennaio e l'inizio di maggio 2023, è stata riscontrata la presenza all'interno del locale di numerosi avventori con precedenti penali e di polizia per reati inerenti gli stupefacenti, contro la persona e violazione del codice della strada. Inoltre, nel corso di alcune verifiche sono ...

Ultimo'ora: Milano: ritrovo di pregiudicati, sospesa licenza a un bar ... La Svolta

