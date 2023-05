Milano | mons Delpini | ' responsabilità rendere conto bilancio Arcidiocesi uso risorse gente'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 maggio 2023), 31 mag. (Adnkronos) - "Noi sentiamo ladi fare undi missione, per, perché la diocesi come le singole parrocchie hanno modestissimeproprie, quindi lecon cui possiamo svolgere la nostra missione sono quelle che vengono dalla". Lo sostieneignor Mario, Arcivescovo di, intervenuto a margine della presentazione della prima edizione del "di missione dell'di", tenutasi stamattina nella Curia arcivescovile di. In particolare, precisa, leprovengono ...