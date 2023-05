Milano | manganellata | tre vigili urbani indagati per lesioni aggravate

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Manganellate in testa e spray al peperoncino scaricato in faccia. Sono tre gli agenti della polizia locale che sono iscritti nel registro deglidalla Procura per il pestaggio, filmato da ...

filmato da alcuni testimoni, avvenuto mercoledì scorso, in zona Bocconi, alla trans conosciuta dai residenti del quartiere come Bruna, 42 anni, da 29 a Milano, senza dimora, originaria del Brasile.

Manganellate in testa e spray al peperoncino scaricato in faccia. Sono tre gli agenti della polizia locale che sono iscritti nel registro degli indagati dalla Procura per il pestaggio, filmato ...Trans presa a manganellate dai vigili: tre indagati per lesioni aggravate. Il Comune di Milano apre un procedimento disciplinare, il Pd contro il sindacato: "Mentono".