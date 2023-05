Milano | inquirenti su Senago ' omicidio d' impeto' | dopo incontro tra le due donne

(Di mercoledì 31 maggio 2023), 31 mag. (Adnkronos) - Un "d'". E' questa la ricostruzione che prevale tra gliche stanno cercando di mettere a fuoco quanto accaduto sabato 28 maggio quando Giulia Tramontano, incinta di sette mesi, incontra l'amante del compagno. Che il 30enne barman avesse una doppia vita le duene hanno certezza a partire "da aprile" poi proprio quella sera avviene l'. E' l'amante a volerlo, che non crede più alla versione del 30enne che continua a screditare la compagna e anche la sua gravidanza. Unchiarificatore in cui Giulia, probabilmente, prende contezza del castello di bugie dell'uomo che le dorme accanto. Una presa d'atto che la 29enne potrebbe aver rinfacciato al compagno, il quale - una volta rientrati in casa - ...

Al 30enne, barman in un locale di lusso di Milano, è stata inoltre notificata una informazione di garanzia firmata dal procuratore aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo.

Le indagini procedono a ritmo serrato e con il massimo riserbo di inquirenti e investigatori. L'inchiesta è coordinata dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e dalla pm Alessia Menegazzo del ...E' stato il ritrovamento di alcune tracce biologiche, verosimilmente sangue, nell'auto di Alessandro Impagnatiello a far decidere agli inquirenti milanesi di indagare il 30enne per omicidio volontario ...