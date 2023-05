Milano | il padre biologico muore ma il bambino non è orfano | ha l’altro papà La sentenza del Tribunale

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Il piccolo Enrico, nome di fantasia, è nato in California nel 2015 ed è figlio di una coppia omosessuale di, di cui parleremo citando soltanto l’iniziale dei nomi. Nell’estate del 2022, ildel(il signor M) è deceduto per via di un infarto e il suo compagno (il signor E) ha rischiato di perdere la custodia del figlio. L’avvocato Michele Giarratano, il legale del partner rimasto in vita, è riuscito a vincere la battaglia che ha permesso di inserire nell’atto di nascita delanche. Le vicende hanno inizio otto anni fa con la nascita del primogenito della coppia negli Stati Uniti. All’epoca, i partner avevano chiesto alamericano di inserire nell’atto di nascita del...