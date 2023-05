Milano | Arcidiocesi | quasi 52 mln per progetti su territorio e cura pastorale e amministrativa

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 maggio 2023), 31 mag. (Adnkronos) - È stata presentata questa mattina nella Sala conferenze della Curia, alla presenza dell'Arcivescovo, la prima edizione del Bilancio di missione dell'di. "Pur consapevole delle specificità delle istituzioni ecclesiali, soggetti per molti aspetti radicalmente differenti da imprese, enti della pubblica amministrazione, istituzioni culturali o associazioni non profit -spiega l'ambrosiana- abbiamo deciso per la prima volta di dotarci di questo strumento in un'ottica di trasparenza e verifica, anche interna, del livello di coerenza rispetto alla nostra missione". Nel suo intervento introduttivo, mons. Bruno Marinoni, vicario episcopale per gli Affari generali e moderator curiae ha sottolineato che il bilancio di missione è "una modalità che abbiamo ritenuto molto ...