Milan | Tararusanu saluta

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Ciprian Tatarusanuil. Il portiere romeno non rinnoverà il contratto in scadenza a luglio con il club rossonero.

Rivivi Lazio -minuto per minuto Lazio -: le pagelle dei rossoneri.5: quanto si sente l'assenza di Maignan. Il portiere rossonero non commette errore clamorosi ma sia in ...

Il Milan ripartirà - in vista della prossima stagione - dalla seguente triade di portieri: Mike Maignan, Marco Sportiello e Antonio Mirante. Con il francese che ormai è diventato un titolarissimo e ...Non ci sono dubbi che la rosa di questa stagione non ha rispettato tutte le aspettative riposte; la dirigenza quindi è pronta a migliorarla. Il Milan ha bisogno di aumentare la qualità della rosa che ...