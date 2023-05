(Di mercoledì 31 maggio 2023) Campionatoagli sgoccioli e oramai il calciomercato bussa alle porte. Per tutta l’estate si discuterà di come potranno cambiare fisionomia le squadre del nostro calcio; tra di loro c’è anche il, che si sta già muovendo in questo senso. Aprendosi anche al mercato asiatico: sembra oramai definito l’ingaggio di Daichiper la prossima stagione. Il calciatore giapponese ha il contratto in scadenza con l’Eintracht Francoforte; acquistato nel 2017 dal Sagan Tosu, il ventiseienne è diventato un pezzo importantissimo per la squadra tedesca, accumulando 40 reti e 33 assist in 178 presenze complessive. L’ultima stagione è davvero da incorniciare, con 16 reti e 7 assist. Ma con il contratto in scadenza, i rossoneri si sono avventati come dei falchi. Il match di Coppa di Germania di sabato contro il Lipsia potrebbe essere la sua ...

Con lesicure uscite di Tiemouè Bakayoko e Aster Vranckx , serve un altro elemento di spessore per completare la batteria dei centrocampisti. La stagione in corso ha rivelato che alserve ...Esattamente vent'anni dopo, all'Allianz Stadium, Juve esi sono ritrovate per una sfida di ... Non c'erapiù nulla, in quel mesto incontro fra due nobili decadute, di cui una alle prese con ...LA NASCITA NEL 1926: 13 MESI E 5 MILIONI DI LIRE Altri tempi, perché lì ad attenderti c'è un gigante dicent'anni. È il 1925 quando il Presidente del, Piero Pirelli, sollecita la ...

Milan, quasi fatta per il primo colpo: Kamada a un passo a parametro zero OA Sport

Campionato quasi agli sgoccioli e oramai il calciomercato bussa alle porte. Per tutta l’estate si discuterà di come potranno cambiare fisionomia le squadre del nostro calcio; tra di loro c’è anche il ...Ante Rebic e Divock Origi lasceranno il Milan in estate. La rottura tra i due attaccanti e il club rossonero è ormai insanabile. Il croato è stato escluso dalla trasferta di Torino con la Juventus per ...