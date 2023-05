Milan | Messias può dire addio

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Futuro ancora tutto da scrivere per Junior. Ilè sul mercato per cercare un nuovo esterno destro e questo potrebbe portare...

Futuro ancora tutto da scrivere per Junior Messias. Il Milan è sul mercato per cercare un nuovo esterno destro e questo potrebbe portare alla cessione del brasiliano che piace a diverse squadre di A.Ante Rebic e Divock Origi lasceranno il Milan in estate. La rottura tra i due attaccanti e il club rossonero è ormai insanabile. Il croato è stato escluso dalla trasferta di Torino con la Juventus per ...