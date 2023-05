Milan | Maignan verso il rinnovo E Galliani vuole… San Siro! | News

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Ilè fortemente deciso a far rinnovare il contratto a Mike. Intanto Adrianopensa allo stadio di San Siro per il Monza

Detto addio due estati fa a Gigio Donnarumma , ilha saputo trovare un sostituto all'altezza, da annoverare sicuramente tra i portieri più forti in circolazione in questo momento: Mike. Il problema che si pone la Gazzetta dello Sport , ...Il, deve essere quel top club. Successivamente, la rivoluzione entrerà nel vivo. Dobbiamo ... Mikeper 80 milioni. Alisson e Kepa sono stati venduti per questa cifra alcuni anni fa. ...... Parma e Roma, era arrivato da svincolato nell'ottobre del 2021 dopo l'infortunio capitato a. Da lì però zero presenze ufficiali, se non in alcune amichevoli: tra queste Psv -, match ...

Il Milan blinda Maignan: rinnovo fino al 2028 e adeguamento La Gazzetta dello Sport

Les éliminatoires de l’Euro 2024 se poursuivent avec deux nouvelles confrontations pour l’Équipe de France contre Gibraltar (16 juin) puis la Grè (...) - Footmercato ...Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, a annoncé ce mercredi, la liste des 23 joueurs convoqués pour affronter Gibraltar (16 juin) et la Grèce (19 juin) dans le cadre des éliminatoi ...