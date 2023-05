Milan | ecco il rinnovo di Leao | è anche testimonial della nuova maglia

Basti vedere Stefano Pioli, idolo di quegli stessi tifosi delche a Maggio lo hanno esaltato ...alcuni casi. LUCIANO SPALLETTI (Napoli) : non possiamo non partire da colui che ha compiuto il ...E così le parole pronunciate da Allegri domenica sera dopo il ko casalingo contro ilsono ... Ieri all'ora di pranzo, nemmeno 48 ore dopo,il verdetto: la Juventus, in seguito al ...Commenta per primo Incredibile a ripensarci adesso. Ero presente a Montecarlo nell'unica finale europea persa da Mourinho, la Supercoppa vinta dalcontro il Porto, portai fortuna a Sheva che segnò il gol decisivo, era il 2003. Il portoghese ne ha giocate altre cinque vincendole tutte. E il Siviglia Ha vinto sei finali tra Coppa Uefa e ...

Milan, ecco il budget per il mercato: ma con un avvertimento rispetto all'estate 2022 Calciomercato.com

Paolo Maldini ha parlato durante la presentazione dell’autobiografia “Le memorie di Adriano G.”. Ecco le parole del dirigente rossonero: «Io posso dire innanzitutto di essere stato fortunato a essere ...Frederic Massara e Paolo Maldini scatenati in questi giorni per anticipare il mercato estivo e chiudere i primi colpi Daichi Kamada lunedì dovrebbe svolgere le visite mediche con la formazione lombard ...