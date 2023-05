Milan e Loftus - Cheek | avanti tutta | i particolari della trattativa col Chelsea

(Di mercoledì 31 maggio 2023) PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo oggi a 4,99/mese Leggi i commenti Calciomercato: tutte le notizie 31 maggio ...

Dialogo- Cheek non è in scadenza, il contratto che lo lega ai Blues scadrà nel 2024 e quindi occorre mettere mano al portafogli. Cosa che ilintende fare. La mediana è una delle zone che non saranno riscattati e rientranno rispettivamente alla Juve e all'Atletico Madrid, ma anche Mateo Kovacic, Conor Gallagher, Mason Mount, Trevoh Chalobah (Inter) e Ruben- Cheek () ...

MN - Milan-Loftus-Cheek, si alza il pressing: ok del ragazzo, si tratta sul cartellino Milan News

Kamada è molto vicino al Milan, Loftus-Cheek un nome caldo. I due giocatori possono arrivare ma il Milan deve tenere conto di una regola.Inter, Juve e Milan sulle tracce di alcuni possibili esuberi LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Mauricio Pochettino è pronto a fare piazza pulita.