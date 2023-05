(Di mercoledì 31 maggio 2023) La Guardia costiera tunisina ha bloccato, tra il 29 e il 31 maggio, 26 tentativi di migrazione irregolare, soccorrendo 656a bordo di imbarcazioni in difficoltà nel tratto di mare antistante ...

...di Tunisi su Facebook precisando che 522 deiintercettati sono risultati essere di varie nazionalità dell'Africa subsahariana, 134 i tunisini. La stessa fonte dà conto anche di un...È stato chiuso il Centro di coordinamento ricerche che era stato istituito nella Prefettura di Crotone dopo ildel barcone carico diavvenuto il 26 febbraio scorso in località 'Steccato' di Cutro, nel Crotonese. La Prefettura di Crotone ha reso noto, con un comunicato, che, 'una volta ...È stato chiuso il Centro di coordinamento ricerche che era stato istituito nella Prefettura di Crotone dopo ildel barcone carico diavvenuto il 26 febbraio scorso in località "Steccato" di Cutro, nel Crotonese. La Prefettura di Crotone ha reso noto, con un comunicato, che, "una volta ...

Migranti: naufragio in Tunisia, 4 morti e 32 persone soccorse - Africa Agenzia ANSA

La Guardia costiera tunisina ha bloccato, tra il 29 e il 31 maggio, 26 tentativi di migrazione irregolare, soccorrendo 656 persone a bordo di imbarcazioni in difficoltà nel tratto di mare antistante a ...Sono in arrivo al porto commerciale di Augusta, nel Siracusano, 109 migranti salvati dal naufragio in mare dai militari della capitaneria di porto e della guardia di finanza. Il ministero dell’Interno ...