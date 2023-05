“Mi hanno usato per abbandonare una vecchietta in casa di riposo | tutto solo perché era incontinente” | lo sfogo dell’autista di Uber in lacrime

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Quando si diventa anziani spesso capita di perdere quelle facoltà mentali e fisiche che permettono di continuare a vivere come sempre. Così, subentra la necessità di essere accuditi. Tuttavia, in una società sempre di corsa e meno empatica prendersi cura di una persona è difficile, se no quasi impossibile. Non è sempre facile, tuttavia, convincersi a mandare una mamma o un papà in unadi. Decisione, però, che non è stata altrettanto difficile per la famiglia di una donna che haun autistaper prelevare la nonnina sottoe portarla, a sua insaputa, in una residenza assistenziale. Il 27enne Cristian Michell, addolorato, ha deciso di rendere pubblico l’accaduto e tra leha raccontatosu TikTok. Nei tre video, diventati virali, ...