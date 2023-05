Meteo | no | non è ancora estate Schiaffo di giugno proprio per il Ponte del 2 giugno

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Le previsionipere ildel 2: altro che mare e spiaggia! Ecco cosa ci aspetta e le temperature previste. Avete già tirato fuori i costumi da bagno, sistemato i vestiti estivi, tolto il piumone dal letto e preparato perfino il telo da mare e l’ombrellone. Finalmente dopo un mese avarissimo di sole e caldo, dopo un maggio freddo e piovoso, finalmente l’– o meglio il caldo della primavera – è arrivato. Le previsioniper: sorpresa in arrivo – GranTennisToscana.itE con il nostro sorriso migliore guardiamo fiduciosi dalla finestra il bel tempo all’orizzonte. E quale momento migliore per celebrare quest’ondata di bel tempo se non ildel 2? Insomma sembra ...

Meteo: niente anticiclone, ancora temporali! Giugno come Maggio, parla il Meteorologo Lorenzo Tedici iLMeteo.it

In un'intervista rilasciata a calciomercato.it, l'ex presidente bianconero Giovanni Cobolli Gigli ha parlato così del futuro della panchina del club: "Conte No, ...Dopo la sconfitta ai ballottaggi, Schlein rilancia la propria leadership in un videomessaggio: "Il cambiamento non è un pranzo di gala, teniamo botta". Poi le critiche al governo per ricompattare i de ...