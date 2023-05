Meteo mercoledì | ancora sole sul litorale | ma l’instabilità non molla la presa

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 31 maggio 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Una blanda area depressionaria con perno sul Tirreno centrale potrebbe organizzarsi attorno all’Italia. La giornata potrà essere disturbata fin dalla mattina sulle regioni meridionali ma con fenomeni solo isolati. Nel pomeriggio attesa una diffusa instabilità con temporali anche forti e a carattere di nubifragio sulle zone interne delle regioni centro meridionali e delle Icon fenomeni in locale propagazione altirrenico. Qualche temporale si formerà anche sui settori alpini e prealpini ma non dovrebbe risultare diffuso. In serata non si escludono formazioni temporalesche al Nordovest mentre altrove i fenomeni tenderanno ad assorbirsi. Le temperature potranno far registrare una leggera diminuzione.MERCOLEDI’ 31 MAGGIO. Al Nord piogge e qualche temporale ...