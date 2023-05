Meteo | le previsioni in Campania per mercoledì 31 maggio 2023

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,31. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. ampie schiarite in serata, sono previsti 0.6mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3035m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allertapresente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 0.7mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di ...

Nel corso degli anni abbiamo imparato a conoscere bene Google, il servizio per ledi Google che viene chiamato in causa ogni volta che accediamo al relativo widget o che facciamo una ricerca attinente con Assistant . E nelle ultime settimane abbiamo visto come ...... nell'alto Varesotto, come ampiamente previsto dallee dall'allertadella Protezione civile di Regione Lombardia. Fortunatamente, però, non si sono registrati danni di notevole ...Queste ledel centroLimet Liguria per le prossime ore: Mercoledì 31 maggio 2023 Al mattino cielo nuvoloso o molto nuvoloso sul settore centro - occidentale con possibili rovesci ...

Meteo: Estate 2023, la proiezione per Luglio e Agosto è Cambiata! Gli ultimi Aggiornamenti iLMeteo.it

Il passaggio di una debole perturbazione provocherà un aumento dei temporali mercoledì 31 al Centro-Sud: le previsioni meteo ...Temperature simili a Frosinone, dove la massima arriverà a toccare i 24 gradi, mentre la minima non scenderà sotto i 14 gradi. Anche qui, come nella città di Roma, il cielo sarà principalmente ...