Metacade supera $0 | 024 ma tutto il mercato delle criptovalute è in ripresa in seguito all’accordo sul tetto del debito

Leggi su coinlist.me

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Punti chiave MCADE è aumentato di oltre il 13% negli ultimi sette giorni e ora viene scambiato sopra $ 0,024. Ladelsi devesuldelraggiunto nel fine settimana. Ilha sottoperformato per la maggior parte di maggio. Bitcoin, la principale criptovaluta al mondo per capitalizzazione di, è in calo di quasi il 5% dall’inizio del mese. Tuttavia, ilha avuto sollievo questa settimana, con Bitcoin in rialzo di oltre il 3% negli ultimi giorni. Anche MCADE, la moneta nativa dell’ecosistema, è aumentata di oltre il 6% negli ultimi sette giorni. L’imminente voto ...