Messico | italiana uccisa in bar a Playa del Carmen

Una donnaè stata uccisa in un bar del. Di lei per ora si conosce poco: il suo nome, "Ornella", l'età - circa 40 anni - e che lavorava da 20 nella caffetteria dove è stata uccisa. "Bar ...Una cittadinaè stata uccisa ieri con un colpo di pistola in un bar di Playa del Carmen, località balneare nella penisola dello Yucatan dello Stato di Quintana Roo. Secondo una prima ricostruzione dell'...Una donnaè stata uccisa ieri con un colpo di pistola in un bar di , località balneare nella penisola dello Yucatan dello Stato di Quintana Roo ( ). La vittima è Ornella Saiu. La donna, 40 anni, faceva ...

Messico: italiana uccisa in un bar di Playa del Carmen. L'assassino in fuga la Repubblica

Una donna italiana è stata uccisa in un bar del Messico. Di lei per ora si conosce poco: il suo nome, "Ornella", l'età - circa 40 anni - e che lavorava da 20 nella caffetteria dove è stata uccisa. "Ba ...Una donna italiana è stata uccisa all'interno di un bar a Playa del Carmen, nello stato messicano di Quintana Roo. La comunità di italiani che vive lì ha ...