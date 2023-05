(Di mercoledì 31 maggio 2023) Dopo il delitto è subito scattata la caccia all'uomo: secondo la stampa locale l'assassino sarebbe un ex collega della vittima. Il killer, in fuga, ha abbandonato a poca distanza dal locale la moto e ...

Messico, 40enne italiana uccisa con un colpo di pistola in un bar TGCOM

La donna lavorava come cameriera in un locale: il killer sarebbe un ex collega Secondo gli investigatori la donna, di prima mattina, era al lavoro come barista nel Cafè Ristorante Sabrina, noto ritrov ...