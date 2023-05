Messico | 40enne italiana uccisa con un colpo di pistola alla testa in un bar E' caccia al killer

...d'anni indove lavorava come barista. Lascia un figlio di 18 anni. L'omicidio La donna è stata uccisa con un colpo di pistola . Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto , laera ...0 Una 40ene italiana, Ornella Saiu, è stata uccisa con un colpo di pistola all'interno di un bar a Playa del Carmen, località balneare nella penisola dello Yucatan, in. - continua sotto - Secondo gli investigatori la donna, di prima mattina, era al lavoro come barista nel Cafè Ristorante Sabrina, noto ritrovo per turisti e per i residenti italiani della zona.Lavive da da oltre 20 anni in, a Playa del Carmen, tanto da essere stata naturalizzata messicana. Ornella aveva un figlio di 18 anni, adesso rimasto orfano. Il padre del ragazzo è ...

40enne di origini sarde uccisa a colpi di pistola in Messico Agenzia ANSA

