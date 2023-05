Mes | Ciriani | ' se ci saranno cambiamenti li valuteremo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Roma, 31 mag (Adnkronos) - Sul Mes "c'è una trattativa a livello europeo per una modifica, vedremo se andrà in porto. Se si trasforma in qualcosa di diverso lo. Se il Mes è quello di allora, per noi è inaccettabile. Se le cose cambieranno le prenderemo in considerazione". Lo ha detto il ministro Lucaal SkyTg24.