Mercedes - Benz inaugura la nuova stagione al Phi Beach di Baja Sardinia

ROMA - Si conferma anche per la stagione 2023 il sodalizio tra Mercedes-Benz e il Phi Beach, di nuovo insieme per dar vita al luxury hub più esclusivo della Costa Smeralda. Si rafforza così, un rapporto nato da una forte condivisione di valori che, per l'intera ...

Autotorino ha sottoscritto un contratto per l'acquisizione dell'intero pacchetto azionario di Mercedes-Benz Roma, il 25 maggio, da Mercedes-Benz Italia. La sottoscrizione è avvenuta al termine di una selezione condotta dal Mercedes-Benz Group tra i vari operatori già presenti nel ... Infatti, l'azienda presieduta da Plinio Vanini, a conclusione di un processo di selezione condotto da Mercedes-Benz Italia, ha sottoscritto un contratto per acquisire Mercedes-Benz Roma.

Il 25 maggio Autotorino S.p.A. ha sottoscritto un contratto per l'acquisizione dell'intero pacchetto azionario di Mercedes-Benz Roma S.p.A. dalla società Mercedes-Benz Italia S.p.A. (ANSA)