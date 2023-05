Meloni-sindacati | il confronto

Leggi su zon

(Di mercoledì 31 maggio 2023) La Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgiaincontra inella sede le Governo, Palazzo Chigi. L’incontro è stato convocato dal governo per “impostare il lavoro” su riforme istituzionali, delega fiscale, inflazione, pensioni, sicurezza sul lavoro e produttività. L’obiettivo è poi l’avvio o la prosecuzione di tavoli specifici con i ministeri interessati. Per ipartecipano Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Confsal, con i segretari generali Maurizio Landini, Luigi Sbarra, Pierpaolo Bombardieri, Paolo Capone e Angelo Raffaele Margiotta. “L’appuntamento di oggi rientra nel cammino die dialogo che questo Governo ha deciso di instaurare con le parti sociali, unnecessario e opportuno per darci una organizzazione più cadenzata del lavoro e per un dialogo ...