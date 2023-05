Meloni è pericolosa non per ciò che fa ma per ciò che non fa. Appunti per le opposizioni

...presso la centrale di Zaporizhzhia in Ucraina continua ad essere estremamente fragile e'. Si tratta del settimo provvedimento, il secondo del governo. I contenuti sono secretati come ......presso la centrale di Zaporizhzhia in Ucraina continua ad essere estremamente fragile e'. Si tratta del settimo provvedimento, il secondo del governo. I contenuti sono secretati come ...... "Il vento soffia, che posso farci io Non è colpa mia se vince". Invece non stanno così le ... Ma se è così, mio caro Sam Altman che comandi Open Ai, perché non chiudi ChatGPT e ...

Corrado Formigli: "Vittoria PPE con Vox sarebbe fondamentale per Meloni, pericolosa per Europa" La7

L’èra del tecno-populismo italiano costringe i partiti avversari a un duro compromesso con la realtà: il governo della destra è minaccioso non per il suo tasso di estremismo, ma per l’inconcludenza su ...Il Dipartimento di Stato coglie nel nostro mondo produttivo quella che considera una diffusa sottovalutazione della pericolosa avanzata del gigante asiatico ...