Meloni ai sindacati | dalle tasse alle pensioni | il piano anti bomba sociale

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Prosegue il confronto del Governo con le associazioni di categoria e con isulle riforme e sui principali provvedimenti in materia economica e fiscale. Giorgiaha incontrato ieri a Palazzo Chigi i rappresentdei– Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Confsal – e delle associazioni di categoria – Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna,anza Cooperative, Coldiretti, Confagricoltura, Cia, Confprofessioni, Abi, Ance e Copagri. All’ordine del giorno i temi delle riforme istituzionali, della delega fiscale, dell’inflazione. Ma anche, ancora,, produttività, sicurezza sul lavoro. “Confronto e dialogo necessario e opportuno”. Questo quanto ha detto la premier, che ha evidenziato il dialogo “che questo Governo ha deciso di ...

Ha spiegatoairicordando che "c'è un finanziamento importante nel Pnrr, oltre 15 miliardi, che richiede un approfondimento perché è una grande occasione per migliorare il nostro ...Oggi serve però uno sforzo congiunto tra imprese,e Governo per abbassare ...ma tassativo nella sostanza che le ultime Considerazioni finali del Governatore Visco affidano al GovernoLo scontro tra governoè totale, l'atteggiamento della destra nei confronti di lavoro e fiscalità premia le lobby e la minoranza agiata del Paese. In un'intervista a La Stampa, il sottosegretario ...

Prosegue il confronto del Governo con le associazioni di categoria e con i sindacati sulle riforme e sui principali provvedimenti in materia economica e fiscale. Giorgia Meloni ha incontrato ieri a ...Al centro dell'incontro tra governo e sindacati caldeggiato da Meloni, ci sono stati diversi temi a partire dal grande capitolo delle pensioni e dal possibile rischio che questo nei prossimi decenni ...