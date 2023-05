Medvedev | “Gb conduce guerra di fatto | suoi funzionari obiettivi legittimi”

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza di Mosca: "Londra, eterno nemico, agisce come un alleato di Kiev e fanon dichiarata alla Russia" Londra sta nei fatti facendo unanon dichiarata a Mosca, e questo implica che ibritannici possano essere consideratimilitari. Ad affermarlo è stato l’ex presidente e premier russo, oggi vicepresidente del Consiglio di sicurezza di Mosca, Dmitry, su Twitter. “Oggi, il Regno Unito agisce come un alleato dell’Ucraina, fornendole aiuto militare sotto forma di equipaggiamento e specialisti, dindo unanon dichiarata contro la Russia. Stando così le cose, ciascuno dei...

...del Consiglio di sicurezza russo 'Il Regno Unito - aggiunge- agisce come alleato dell'Ucraina, fornendole aiuti militari sotto forma di equipaggiamento e specialisti, cioè di fatto...La porta di Parigi cheal Roland Garros "Auteuil, ai margini della città, verso il bosco ... e ancora non ci si spiega come sia riuscito a raddrizzare un match straperso contro Andrei(...... e con uno smash e un rovescio rimane ancorato all'avversario , che comunqueancora per 4 - ... Nel penultimo atto del torneo incontrerà il rivale, che questa settimana sta mostrando un ...

Medvedev: "Gb conduce guerra di fatto, suoi funzionari obiettivi ... Adnkronos

(Adnkronos) – Londra sta nei fatti facendo una guerra non dichiarata a Mosca, e questo implica che i funzionari britannici possano essere considerati legittimi obiettivi militari. Ad affermarlo è stat ...Prigozhin: non siamo sfiniti, abbiamo 10mila arruolamenti al mese. Attacco russo nella città di Toretsk. Mosca: «L’invio di F-16 a Kiev non cambierà l’esito ...