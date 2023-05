Mauro Icardi sa ancora segnare | doppietta e il Galatasaray è campione di Turchia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 maggio 2023)non ha dimenticato come si fa a buttarla dentro. Nonostante gli anni passati a Parigi a fare da comparsa al Psg, nonostante le varie telenovele con la moglie Wanda Nara, nonostante gli anni che nel frattempo passavano. Alla fine, appena inha ritrovato un po’ di continuità, l’argentino è tornato a fare l’unica cosa che sa fare benissimo: i gol. Una suaha indirizzato la sfida contro l’Ankaragucu: 4 a 1 finale esi avvia a chiudere la sua prima stagione in Super Lig con 21 reti in 23 presenze. Praticamente un gol a partita, come ai tempi dell’Inter. Certo, il livello del campionato turco non è esattamente quello della Serie A. Basti pensare che a quota 20 gol è arrivato pure Fabio Borini, che nel campionato ...