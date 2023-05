(Di mercoledì 31 maggio 2023) Allache resiste Sergioha portato l'abbraccio dello Stato e una promessa: il presidente della Repubblica sara' garante con il Governo affinche' il sostegno per la ripartenza non ...

Alla Romagna che resiste Sergioha portato l'abbraccio dello Stato e una promessa: il presidente della Repubblica sara' garante con il Governo affinche' il sostegno per la ripartenza non abbia pause e prosegua anche ...a Cesena, volontari gli donano il gilet con la scritta 'tin bota' Il messaggio di vicinanza è arrivato subito, in piazza Saffi a Forlì: "Tutta l'Italia vi è vicina e non sarete soli ...... visita le aziende distrutte, parla egli anziani stremati, i volontari che lavorano ... E nei prossimi giorni verrà qui anche il presidente della Repubblica Sergio'. Dissesto ...

Mattarella abbraccia la Romagna, 'l'Italia e' con voi' - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Il ringraziamento ai volontari e l'abbraccio alle comunità colpite dall'alluvione, un "fenomeno di dimensioni inimmaginabili". Sei tappe tutte in una giornata ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...