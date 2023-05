Maternità surrogata | Roccella | Da Governo condanna assoluta

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 31 maggio 2023) “La posizione delin merito, in conformità alle massime giurisdizioni dello Stato, è chiara e didi ogni forma di surrogazione di, in quanto forma di commercializzazione della genitorialità, lesiva della dignità della donna e dei diritti dei bambini”. Lo ha detto la ministra per la Famiglia, la natalità e le Pari opportunità, Eugenia, rispondendo alla Camera a una interrogazione sulle iniziative in relazione al cosiddetto ‘evento sulla fertilità’ svoltosi recentemente a Milano, presentata dalla deputata Laura Ravetto L'articolo proviene da Ildenaro.it.