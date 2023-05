Maternità surrogata reato universale | via libera dalla Commissione

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Approvato un emendamento della maggioranza che dichiara l'utero in affitto perseguibile anche se praticato all'estero: saranno puniti solo i cittadini italiani. A giugno il provvedimento in Aula

La Commissione Giustizia della Camera ha concluso il voto degli emendamenti alla proposta di legge che dichiara la gestazione per altri reato universale, cioè perseguibile anche se commesso all'estero.Onorevole Mara Carfagna, è d'accordo con il ddl proposto da Fratelli d'Italia che trasforma la Gestazione per altri in reato universale "Il disegno di legge è identico alla proposta che presentai nel ...Leggi anche, Lgbtq, adozioni: cosa ne pensano gli italiani 'A seguito della mia richiesta di accedere alla verifica delle condizioni, e dunque ricevere una relazione completa ...