Maternità surrogata | M5s | ' maggioranza irresponsabile calpesta diritti bambini'

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Roma, 31 mag (Adnkronos) - "Come purtroppo previsto, laha bocciato tutti gli emendamenti 5 Stelle alla legge sullacon i quali volevamo introdurre finalmente una piena tutela deidi tutte le bambine e di tutti i". Lo dicono i deputati M5S della commissione Giustizia della Camera Stefania Ascari, Federico Cafiero De Raho, Valentina D'Orso e Carla Giuliano. "Con il nostro pacchetto di proposte, snello ma estremamente curato dal punto di vista giuridico, avremmo potuto stabilire una volta per tutte che ogni bambino ha il diritto ad avere due genitori e tutta la rete parentale -proseguono-. Proponevamo, e riproporremo in aula, un ventaglio di soluzioni tutte pensate nel prevalente interesse dei. Peraltro con i nostri emendamenti il ...

https://tg.la7.it/politica/maternit%25C3%25A0 -- in - commissione - fdi - deve - essere - un - reato - universale - 23 - 03 - 2023 - 181436 È stato approvato in particolare un emendamento ...La Commissione Giustizia della Camera ha concluso il voto degli emendamenti alla proposta di legge che dichiara la gestazione per altri reato universale, cioè perseguibile anche se commesso all'estero.Previsto la prossima settimana il via libera formale, con il mandato al relatore dopo il parere delle altre Commissioni La Commissione Giustizia della Camera ha concluso il voto degli emendamenti alla ...