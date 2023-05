Maternità surrogata | c' è il via libera | è reato universale Saranno puniti i cittadini italiani | anche se all' estero

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 31 maggio 2023) La Commissione Giustizia della Camera ha concluso il voto degli emendamenti alla proposta di legge che dichiara la gestazione per altri come, cioè perseguibilese commesso all'. La pratica dell'utero in affitto è già vietata in Italia ma il divieto della maggioranza la vuole estendere e inasprire. E' stato approvato in particolare un emendamento della maggioranza che prevede la punibilità dei soli. Le opposizioni hanno votato contro. Il viaformale sarà dato la prossima settimana, mentre il testo è atteso in Aula a Montecitorio per il 19 giugno. Segui su affar.it