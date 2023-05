Massimo Gramellini lascia la Rai?

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Dopo Fazio, Littizzetto e Annunziata un altro addio in vista Perde pezzi la. Dopo Fazio, Littizzetto e Annunziata sembra che anche, come riportato da Dagospia e altre testate, sia in procinto di abbandonare la rete pubblica. A dirlo, secondo le indiscrezioni, lui stesso in una riunione con i vertici. Termina così l’avventura del giornalista e del suo programma “Le Parole” in onda suTre il sabato sera. Dopo “Che Tempo Che Fa”, compare così un altro buco nel palinsesto della terza rete. Stando ai rumors che circolano sul suo conto dovrebbe approdare su LA7 con cui avrebbe già un contratto. Leggi anche: La dimissionaria Lucia Annunziata: “Completo la stagione” Nell’ultima puntata, andata in onda sabato sera, del resto non aveva dato l’arrivederci alla prossima stagione e ...