Massimo Gramellini lascia la Rai | i motivi e il passaggio a La7 di Cairo

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Confermato l'ennesimo abbandono al servizio pubblico radiotelevisivo: anchela Rai. Negli ultimi tempi Viale Mazzini si sta trasformando in 'Rai traslochi' dopo Fabio Fazio e Lucia Annunziata. Il conduttore ha deciso dire la tv pubblica comunicandolo ieri pomeriggio, martedì 30 maggio 2023, ai Vertici. Dunque a settembre non si vedrà più il suo programma Le Parole su Rai3 il sabato sera che ha chiuso la settima stagione dopo 30 puntate sabato 27 maggio scorso. Sulla scia di Che Tempo Che Fa e Mezz'Ora in Più, il talk show del preserale era diventato un caposaldo del weekend della terza rete, un appuntamento per il pubblico più progressista o radical chic.

Dopo Fabio Fazio e Lucia Annunziata , un'altra firma importante del giornalismo televisivo lascia la Rai.passa a La7, la notizia sarebbe ormai ufficiale dopo giorni di indiscrezioni che lo davano "in partenza" dalla stessa Rai 3 di Annunziata e Fazio che quindi perde un altro ...Cosìfirma di punta del Corriere, ha deciso di passare a LA7 e non proseguire con il suo programma in prima serata su Rai 3 'Le Parole'. Il suo contratto era scaduto, ma in Rai l'...Estratto dell'articolo diper corriere.it chiara ferragni e le critiche della 11enne promessa dell'equitazione Sto diventando pazzo, o forse soltanto vecchio, anche se una cosa ovviamente non esclude l'altra.

La Rai sta cadendo a pezzi. Dopo Fabio Fazio e Lucia Annunziata, anche Massimo Gramellini ha deciso di lasciare viale Mazzini. A comunicarlo è lo stesso giornalista e conduttore ai vertici aziendali.La parola della settimana è: “addio“. A salutare la Rai, dopo Fabio Fazio e Lucia Annunziata, è anche Massimo Gramellini. La notizia non è ancora ufficiale ma è certa la decisione del giornalista di l ...