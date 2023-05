Massimo Gramellini lascia la Rai

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 31 maggio 2023)(Us Rai) La parola della settimana è: “addio“. A salutare la Rai, dopo Fabio Fazio e Lucia Annunziata, è anche. La notizia non è ancora ufficiale ma è certa la decisione del giornalista dire Viale Mazzini. Con ogni probabilità, come riportato da Dagospia,si accaserà a La7. Nato come una sorta di spin off di Che Tempo Che Fa, Le Parole (ex Le Parole della Settimana) è il programma che l’editorialista del Corriere della Sera ha condotto, a partire dal 2016, nell’access prime time del sabato di Rai3. Nel 2018 la breve, causa flop, incursione in prima serata con Cyrano – L’Amore fa Miracoli. A La7, il giornalista avrà modo di rinsaldare il legame con Urbano Cairo, patron dell’emittente e di RCS. Per Rai3, ...