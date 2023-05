Mare Fuori 4 a rischio? Le riprese in balia dei fan urlanti sul set

(Di mercoledì 31 maggio 2023)4 a? La serie tv Rai è diventata ormai un fenomeno soprattutto da quando è sbarcata su Netflix e adesso tutti dovranno pagarne le conseguenze. La notorietà e la popolarità sono i volti della medaglia del successo e questo significa che anche i suoi protagonisti adesso saranno nell’occhio del ciclone, anche sul set. Proprio da Napoli stanno arrivando notizie e polemiche riguardo la presenza massiccia dei fan sul set della serie con ilche lepossano addirittura subire dei ritardi, ma cosa sta succedendo? In questi giorni il cast della serie di Rai2 è tornata sul set per ledei nuovi episodi e questo ha spinto i fan a raggiungere le location per vedere dal vivo i propri beniamini e, chissà, rubare qualche spoiler sui nuovi episodi. Fin qui ...

4 a rischio La serie tv Rai è diventata ormai un fenomeno soprattutto da quando è sbarcata su Netflix e adesso tutti dovranno pagarne le conseguenze. La notorietà e la popolarità sono i ...In questi giorni, piegata dall'alluvione, la Romagna ha tiratotutto quello che è. Poche ... I pedaloni, quelli che fanno tanto 'stessa spiaggia stesso', con a bordo le nonnine nelle vie ...'Manifest' come '', dalla tv generalista a quella della piattaforma in streaming: fenomeni globali Non è la prima volta che una serie tv, nata sulla tv 'tradizionale' approdi sulle ...

Quando in tv la seconda parte della quarta stagione di Manifest su Netflix Ecco la data della serie tv che giunge a conclusione.Idee da copiare e ispirazioni per decorare: dalle ultime case pubblicate da Living, tra le tendenze social e progetti dei decoratori, la selezione dei trend dell'arredamento ...