Marco Conforti | l' autopsia esclude l' omicidio Si fanno strada le ipotesi malore improvviso e abuso di sostanze

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Smentite le prime ricostruzioni sulla morte dell’imprenditore 55enne, ritrovato nel bagagliaio di un suv a Torino. Secondo l’, infatti, non si sarebbe trattato di, come si era inizialmente pensato. Più probabile, riferisce il medico legale Roberto Testi, pensare ad un

E' un mistero quello del corpo trovato nel bagagliaio : non ci sono infatti segni di violenza su, il 56enne imprenditore di Castagneto Po. Trovato senza vita nel bagagliaio di un'auto parcheggiata a Torino. Questo quanto emerso dall'autopsia. Sarà necessario l'esame tossicologico ...Non ci sono segni di violenza sul corpo Torino , 31 mag. - Non sarebbe stata una morte violenta a provocare il decesso di, l'imprenditore ritrovato cadavere, in avanzato stato di decomposizione, domenica sera nel bagagliaio del suo Suv, posteggiato nel quartiere Aurora, alla periferia nord del capoluogo ...Non ci sono segni di violenza su, il 56enne imprenditore di Castagneto Po, trovato senza vita nel bagagliaio di un'auto parcheggiata a Torino. L'autopsia è stata svolta oggi dai medici legali Francesco Cattaneo e ...

Marco Conforti non è stato ucciso: l'ipotesi di una serata di eccessi Corriere della Sera

E’ un mistero quello del corpo trovato nel bagagliaio: non ci sono infatti segni di violenza su Marco Conforti, il 56enne imprenditore di Castagneto Po. Trovato senza vita nel bagagliaio di un’auto ...Trovato il corpo senza vita di Giulia Tramontano, 29enne al settimo mese di gravidanza, di cui si erano perse le tracce dalla serata di sabato 27 maggio.