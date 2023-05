Marco Bianchi | chi è il nuovo fidanzato Peppe e perché è finita con Luca Guidara? Il dramma della malattia

Leggi su donnapop

(Di mercoledì 31 maggio 2023), lo chef e papà modello, nel 2019 ha fatto coming out. La notizia arriva direttamente da un’intervista de Il CorriereSera;ha raccontato come è uscito allo scoperto con la sua famiglia e tramite Instagram, in quell’occasione, ha presentato il suo ex. La loro relazione è ormai giunta...