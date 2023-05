Marcell Jacobs eterno infortunato | salta anche il Golden Gala di Firenze Cosa lo ferma

(Di mercoledì 31 maggio 2023)non parteciperà aldi: la gara dei 100 metri in programma venerdì 2 giugno allo stadio Ridolfi, nella terza tappa della Wanda Diamond League 2023, doveva essere il giorno del grande rientro del campione olimpico di Tokyo. Invece è arrivato la nota della Fidal a comunicare l’ennesimo forfait del velocista di origini texane. La Federazione italiana di Atletica Leggera ha spiegato che la “sofferta decisione” è legata a un “recupero non completato” da parte di, che dopo aver rinunciato a correre a Rabat non sarà nein Toscana. Cos’è che tiene fermo il velocista azzurro? Come riporta Il Corriere della Sera,soffre di un “blocco lombo-sacrale“, che si è rivelato più grave del ...

Atlertica, Marcell Jacobs salta il Golden Gala. "Percorso non completato": cos'è successo e quando correrà OA Sport

Marcell Jacobs of Italy will miss a second consecutive clash with Fred Kerley, withdrawing from Friday's Diamond League meet in Florence.La novità è l’argento di Eugene Marvin Bracy, in gara con il campione del mondo Kerley e il bronzo Bromell. Con loro Omanyala, Simbine e Ceccarelli. Knighton nei 200 con Tortu, Asher-Smith e Ta Lou le ...