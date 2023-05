Marano | è morta la donna investita da un’auto in via San Rocco

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Èall’ospedale San Giugliano ladain corsa nella giornata di ieri in via San, a, in provincia di Napoli. La vittima aveva 68 anni e risiedeva in via Gramsci. A darne notizia è il portale online Terranostranews.it., èladain via San L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

E' deceduta all'ospedale San Giuliano di Giugliano la donna investita da un'auto nel pomeriggio di oggi in via San Rocco , popolosa periferia di. Aveva 68 anni. La vittima - che risiedeva in un'arteria limitrofa al luogo teatro dell'incidente - stava attraversando la strada al momento dell'impatto. La dinamica è ora al vaglio della ...Una donna di 78 anni èdopo una caduta dalla finestra del terzo piano della sua abitazione. L'anziana risiedeva in un ... I carabinieri della locale stazione e della compagnia di, che ...Una donna di 80 anni èstamani a, nella zona in cui è ubicato il distretto sanitario cittadino , mentre dava da mangiare ad alcuni gattini randagi . A lanciare l'allarme i residenti della zona . Molto ...

Marano, 68enne investita da un'auto: morta in ospedale ilmattino.it

Tragedia in via San Rocco a Marano, dove un’auto ha travolto e ucciso una donna di 68 anni. Ferita gravemente, è morta in ospedale.Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ...