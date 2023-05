Mantovano “Mai autorizzato intercettazioni a politici o giornalisti”

(Di mercoledì 31 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Dal momento dell’insediamento di questo Governo non ho mai, quale Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, alcuna forma di intercettazione a carico di esponentio di”. Lo afferma in una nota il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo.“L’attenzione del Governo a evitare qualsiasi improprio uso di tale strumento è dimostrata dal fatto che esso ha proposto e fatto inserire nella legge di bilancio 2023 una norma (art. 1, comma 684, L. 29 dicembre 2022 n. 197) – aggiunge -, che tutela con maggior efficacia: 1. la segretezza delle informazioni acquisite nel corso delle attività; 2. la coerenza delle attività svolte con i fini istituzionali delle Agenzie. In particolare, a seguito di tale mutamento normativo: è divenuta autonoma la ...

