Manchester United | UFFICIALE il rinnovo di Dalot fino al 2028

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Diogo, giocatore del, ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con i Red DevilsalDiogo, giocatore del, ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con i Red Devilsal. COMUNICATO – Diogoha firmato un nuovo contratto che prolungherà la sua permanenza alal 30 giugno, con opzione per un ulteriore anno. Il 24enne difensore ha collezionato 107 presenze con il club e 11 presenze in nazionale con il Portogallo. Diogoha dichiarato: «Giocare per ilè uno ...

Nuovo trionfo europeo nel 2017, vincendo l'Europa League con ilin una finale senza storia contro l'Ajax. Infine, nella passata stagione ha portato in dote alla Roma la prima coppa ...Tutti sapevano dello scarso minutaggio di Pogba nelle ultime stagioni in Inghilterra con la maglia del. Dopo di che Pogba, a sprazzi, è capace ancora di giocare in maniera ...Diogo Dalot ha rinnovato il suo contratto con ilfino al 2028. Dopo una stagione in prestito al Milan, il terzino portoghese è tornato ai Red Devils e si è subito affermato, disputando ben 39 partite in questa stagione. Il 24enne ...

Manchester United, brutte notizie per ten Hag: Martial salta la finale di FA Cup col City TUTTO mercato WEB

Niente da fare per il giocatore, che dovrà per forza saltare l'attesa finale contro il Manchester City: l'infortunio lo tiene fuori.Diogo Dalot, terzino portoghese ex Milan, ha trovato l’accordo con il Manchester United per il suo rinnovo di contratto fino al 2028 con ...