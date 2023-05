Mamma non riesce a concepire per 8 anni – quando i dottori le mostrano l’ecografia quasi sviene

Leggi su it.newsner

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Beata Bienias e suo marito Powell hanno tentato diun figlio per 8, senza successo. Dopodiché hanno iniziato a credere che non sarebbero mai diventati genitori. Beata soffriva di sindrome dell’ovaio policistico, che può rendere molto difficile rimanere incinta. Inoltre, era anche sovrappeso, perciò moltile hanno consigliato di dimagrire. Tuttavia, non è cambiato nulla, neanche dopo che ha perso 35 kg. L’articolo prosegue sotto la foto. Alla fine la coppia, come ultima possibilità, ha deciso di tentare la FIVET. Ihanno consigliato loro di non avere rapporti durante il procedimento, ma Beata e Powell hanno fatto un’eccezione per il compleanno di Beata. In seguito, i medici hanno impiantato gli embrioni e non molto tempo dopo hanno detto a Beata che era incinta! Dopo ...