Maltrattamenti in famiglia | forse il commetti o subisci e non lo sai perchè ignori la normativa 2023

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Tanti gesti che subiamo possono essere consideratiined il risarcimento può essere forte. Ladovrebbe essere un luogo di protezione, di amore e di cura. Stando tra le mura della casa e in generale nel contesto degli affetti più cari, ci si dovrebbe sentire abbracciati e protetti. Nellaspecialmente i bambini dovrebbero crescere nella serenità e in un senso di confortevole cura. Troppo spesso però questo non accade ed è importante sapere quali strumenti la legge mette a disposizione per difendere noi o i nostri cari da situazioni che possono diventare anche tragiche.in: oggi più comportamenti sono puniti – grantennistoscana.itLa legge penale punisce tutti gli atti di vessazione continui che arrivino a provocare ...