Maltempo | Schlein | ' destra strumentalizza tragedia con fake news' **

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - Oggi lain Parlamento "viene fuori con una interrogazione contro l'Emilia Romagna, diffondendoin un bieco tentativo di politicizzare la ricostruzione". Così la segretaria del Pd, Elly, in diretta Instagram.

, Meloni: lavoreremo sulle misure da chiedere alla Ue. Von der Leyen: 6 mld di... La ... Curini (Statale Mi):può recuperare voti a sinistra ma non ce la... Il Pd porta avanti 'una ...... con molti dem che nei giorni dell'emergenzasi chiedevano che fine avesse fatto la segretaria, letteralmente sparita.rinvia la missione a Bruxelles, che succede nel Pd Uno sfogo ...Ormai parla come Elly, è ancora allerta rossa in Emilia Romagna. Nove le vittime. Martedì verrà... A Ravenna è stato chiesto ai residenti di alcune zone di salire ai piani alti ...

**Maltempo: Schlein, 'serve commissario che conosce territori ... Il Dubbio

Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ...Mi sto facendo l'idea che, promuovendo e realizzando la segreteria di Elly Schlein, Dario Franceschini, il più manovriero tra i leader politici residuali del Pd, abbia voluto conferire un colpo mortal ...