Maltempo | grandinata e bomba d' acqua a Torbole in Trentino

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 31 maggio 2023) In questa primavera anomala, unaeccezionale e un violento temporale hanno colpito la cittadina di(Trento), nota località turistica alle porte di Riva del Garda, sul confine con la provincia veronese, già frequentata in queste settimane da diversi turisti. L’e il forte vento hanno provocato vasti allagamenti, mentre la grandine ha creato una superficie omogenea di ghiaccio, come in una nevicata. Il giacchio ha reso praticamente impossibile la circolazione sulla Gardesana. Il vento fortissimo ha anche trascinato un camper nel lago: fortunatamente non si registrano danni alle persone, né sono arrivate notizie di situazioni particolarmente critiche dal punto di vista della sicurezza.